Darende Devlet Hastanesine fizik tedavi ve rehabilitasyon doktoru atandı
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ataması yapıldı.
04.02.2020 10:24 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:30
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ataması yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan, ihtisasını yine Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde tamamlayan İbrahim Koçak, Hulusi Efendi Devlet Hastanesindeki görevine başladı.
Kaynak: AA