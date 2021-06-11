Dardanel reklamı tepkilerin odağında! İşte Dardanel'in cinsiyetçi paylaşımı
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Dardanel reklamı tepkilerin odağında! İşte Dardanel'in cinsiyetçi paylaşımı

Dardanel reklamı tepkilerin odağında! İşte Dardanel'in cinsiyetçi paylaşımı
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Dardanel reklamı tepkilerin odağında! Ton balığı ürünüyle bilinen Dardanel firması, Türkiye-İtalya EURO 2020 maçı öncesi büyük tepki toplayan bir paylaşıma imza attı. İşte Dardanel'in cinsiyetçi paylaşımı

Dardanel'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda makarnalı ton balığı fotoğrafının üzerine "Bu akşam makarnaya koyuyoruz" yazıldı. Paylaşıma not olarak ise "EURO 2020 Turnuvasında A Milli Futbol Takımımıza yürekten başarılar dileriz" ifadeleri düşüldü.

Dardanel'in cinsiyetçi paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti.

Dardanel reklamı tepkilerin odağında! İşte Dardanel'in cinsiyetçi paylaşımı
Dardanel'in paylaşımı

Sosyal medya kullanıcıları Dardanel'i özür dilemeye davet etti.

Kaynak: BirGün

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