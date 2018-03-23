Darbeciler Mehmetçik'i "Canlı Kalkan" Olarak Kullanmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemlere ilişkin 12'si firari 150 kişinin yargılandığı davada, sanık savunmalarının alınmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Savunma yapan tutuksuz sanıklardan Ümit A, darbe girişimi esnasında üsteğmen rütbesiyle Kara Kuvvetleri Destek Kıtalar Komutanlığında görev yaptığını, halen başka bir birlikte görevine devam ettiğini söyledi.

Olay günü nöbetçi olduğunu anlatan Ümit A, sanıklardan Mesut Turan'ı gördüğünü, neler olduğunu sorduğunda, "Tatbikat var, sen işine bak." cevabını aldığını ileri sürdü.

Kışlada tanımadığı bazı askeri personelin de bulunduğunu belirten Ümit A, bir süre sonra da Albay Tuncay Polat'ın derdest edildiğini öğrendiğini dile getirdi.

Bunun üzerine, Güvenlik Harekat Merkezi'ne (GHM) giderek komutanların kışlaya gelip gelmediğini öğrenmeye çalıştığını belirten tutuksuz sanık Ümit A, bir süre sonra GHM'ye albay Hasan Yılmaz ile beraberindeki bazı sanıkların gelerek, güvenlik kameralarını izlediklerini ve kendilerine, "Telefonlara bakmayacaksınız, siz bir şeye karışmayacaksınız." emrini verdiklerini ancak buna uymadıklarını iddia etti.

Saat 22.30'dan sonra savaş uçaklarının uçmaya başladığını ifade eden sanık Ümit A, kışladaki hareketlilik ve savaş uçaklarının uçmaya başlamasından terör saldırısı ya da darbe girişimi olabileceğini düşündüğünü öne sürdü.

Nöbet yerini arayan bazı sanıkların da nöbet kulübelerindeki cephanelikleri açtırmaya çalıştığını ancak şüphelendiği için buna müsaade etmediğini ileri süren Ümit A, GHM'de bulunduğu sürede kışladaki nöbetçi erlerden birinin kendisini aradığını anlattı.

Sanık Ümit A, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nöbetçi asker beni aradı. Nizamiye bölgesine bazı rütbeli askerlerin geldiğini söyledi. Kendisine, 'Nizamiyeden içeriye girmeye çalışan polis, asker, sivil kim gelirse vur diye emir verdiler.' dedi. Ben de kesinlikle böyle bir şey yapmamasını ve fırsatını bulduğunda nöbet yerini terk etmesini söyledim."

İlerleyen saatlerde TRT'de sözde bildiri okununca kışlada yaşananların darbe girişimine yönelik faaliyetler olduğunu anladığını savunan Ümit A, bu sırada sanık eski binbaşı Mesut Turan'a, "Komutanım kim kime darbe yapıyor?" diye sorduğunu, sanık Turan'ın bunun üzerine televizyonda konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım'ı gösterdiğini beyan etti.

Tutuksuz sanık Ümit A, ilerleyen saatlerde eski binbaşı Mesut Turan'ın, "Şimdi çıkmak istiyorsanız çıkın. Sokağa çıkma yasağı ilan edilince çıkamazsınız." dediğini kaydetti.

Canlı kalkan olarak kullanmışlar

Darbe girişimine katılmadığı iddiasında bulunan sanık Ümit A, nöbetçi heyetindeki diğer askerlerle darbecilerin faaliyetlerini engellemeye çalıştıklarını öne sürerek, kışladaki er ve erbaşları da olayların dışında tutmaya çalıştıklarını savundu.

Ümit A, "(Darbeciler) Mehmetçikleri canlı kalkan gibi kışla önüne dikmişler, bunu sabah güvenlik kameralarını izlediğimde net olarak gördüm." beyanında bulundu.

Sanık Ümit A, mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya Pazartesi devam edilecek.