Darbeci Askerlerin Yargılandığı Dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim gören 700 Harbiyeli öğrenciyi darbecilere destek için Ankara'ya götürmeye çalıştıkları öne sürülen 27 kişinin yargılanmasına devam edildi.



Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan 10'u ve bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.



Duruşmaya, tutuklu sanıklar eski Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanı Tümgeneral Metin Akkaya, eski Kurmay Başkanı Albay Devran Çetinkaya, eski Bölük Komutanı Yüzbaşı Salih Kolcu, eski Personel Şube Müdürü Ali Akpınar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.



Duruşma savcı, sanıkların "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Sanıklar ise haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti.

Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, bazı eksik raporların tamamlanması için duruşmayı 20 Şubat 2018'e erteledi.