Danyal Peygamber kimdir? Danyal Peygamber hayatı, kişiliği!

Hadislerde ve Kur'an- Kerim'de Danyal Peygamber ile ilgili herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Peki Danyal Peygamber kimdir? Danyal Peygamber kişiliği, hayatı ve cenazesi hakkında tüm bilgiler haberimizde.

DANYAL PEYGAMBER KİMDİR?

Danyal, Daniyel veya Daniel, Yahudilik, Hristiyanlık, İslam ve Bahâîlik tarafından peygamber olarak kabul edilmektedir. Kur'an'da ismi geçmeyen ancak İslami eserlerde bahsedilen peygamberlerden biridir. Kur'ân-ı Kerîm ve hadislerde Dânyâl'in ne ismi ne de kendisiyle ilgili herhangi bir bilgi yer alır. Dânyâl diğer İslâmî kaynaklarda mürsel olmayan nebî ve bir bilge kişi (hakîm) olarak takdim edilir ve hayatıyla ilgili Kitâb-ı Mukaddes'ten kaynaklanan bazı rivayetler nakledilir.Birçok rivayet vardır. Bunlardan biri; Danyal Peygamberin Buhtunnasr'ın Kudüs'ü işgalinden sonra Bâbil'e götürdüğü esirler arasındadır. Gördüğü rüya sebebiyle arkadaşlarına ve kendisine iyi davranılmıştır. Dânyâl yırtıcı hayvanların bulunduğu bir çukura atılmışsa da hiçbir zarar görmemiştir. Melek tarafından aynı çukura atılan Buhtunnasr ise hayvana dönüşmüş, yedi yıl bu vaziyette kalmış, daha sonra eski şekline döndürülerek krallığına devam etmiş ve Dânyâl ile arkadaşlarına tekrar değer vermek zorunda kalmıştır.

DANYAL PEYGAMBERİN CENAZESİ

Bazı İslâmî kaynaklarda, Dânyâl'in cesedinin Hz. Ömer zamanında Ebû Mûsâ el-Eş'arî tarafından fethedilen Sûs şehrinde kralın hazine dairesindeki bir odada bulunduğu ve cenaze namazı kılınarak defnedildiği şeklinde mevsuk olmayan rivayetler nakledilmiştir (bk. Taberî, I, 553-554; Sa'lebî, s. 258-261).