Dante'nin ölümünün 700'üncü yılında bir kez daha İlahi Komedya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dante'nin ölümünün 700'üncü yılında bir kez daha İlahi Komedya

Dante'nin ölümünün 700'üncü yılında bir kez daha İlahi Komedya
Hürriyet - Haberler | Magazin

Eksiksiz, tamamı kafiyeli, ayrıntılı notlarla zenginleştirilmiş olarak bir kez daha gün yüzüne çıkar eser, Alfa Yayınları tarafından okura sunuluyor.

Eksiksiz, tamamı kafiyeli, ayrıntılı notlarla zenginleştirilmiş olarak bir kez daha gün yüzüne çıkar eser, Alfa Yayınları tarafından okura sunuluyor.

Kitap, bu kez Sandro Botticelli, Gustave Doré ve William Blake'in çizimlerini içeren üç farklı edisyonla okurun karşısına çıkıyor. Yazıldığı 14. yüzyıla tarihi ve siyasi bir tanıklık sunduğu kadar, günaha düşmüş insanın nasıl iyiye, salim ve kamil olmaya ulaşacağına dair bir rehber İlahi Komedya.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Adnan Menderes Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Ebru Gündeş Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dante'nin ölümünün 700'üncü yılında bir kez daha İlahi Komedya - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 15:35:11. #1.14#

title