Dansöz Didem'den Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın gözlerini kaçırmasına tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım!
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Dansöz Didem'den Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın gözlerini kaçırmasına tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım!

31.01.2021 19:56 | Son Güncelleme: 31.01.2021 20:03
Dansöz Didem'den Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın gözlerini kaçırmasına tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım!

StarTV ekranlarında ilgiyle izlenen İbo Show'da bu hafta oryantal Didem Kınalı'nın dans ettiği görüntüler dikkat çekti. Konuklardan Ali Sunal ve Bülent Serttaş, oryantal Didem'in dans ettiği sırada gözlerini başka yöne çevirdi. Oryantal Didem ise bu olaya, "Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım! Orada dans ve sanat var" dedi.

'İbo Show'un yayınlanan son bölümünde oryantal Didem Kınalı'nın dans ettiği anlarda Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın gözlerini başka tarafa çevirdiği anlar sosyal medyanın diline düştü.

"BANA SAYGISIZLIK YAPMIŞTI"

"Çekimlerde işimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm" diyen Didem Kınalı, "Olayın iç yüzü şu: Bir süre önce birlikte sahne aldığımız bir gecede bana saygısızlık yapmıştı. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Mesleğimi ülkemde ve dünyada en iyi şekilde icra eden bir dansçıyım. Bilinçli şekilde yaptığı çok açık ve net. Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım!" dedi.

Dansöz Didem'den Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın gözlerini kaçırmasına tepki: Büyük bir saygısızlık, yakıştıramadım!
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