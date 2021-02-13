Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden viral oldu

Ankaralı kadınların kabusu olan yankesici "Sansar" bu kez yakayı ele verdi

Sosyal medya hesabından yayınladığı dans videosu sonrası Habertürk'teki görevine son verilen Hande Sarıoğlu'nun 2019 yılında canlı yayında Fatih Altaylı ile kavga ettiği anlara ilişkin video tekrar gündeme geldi.

Videoyu paylaşan bir kullanıcı, Hande Sarıoğlu'nun kanalda kovulmasını Fatih Altaylı ile yaşadığı tartışmaya bağladı ve şu notu düştü: "Hande Sarıoğlu'nun Habertürk'ten kovalmasının nedeninin yaptığı normal bir dans olmadığını hepimiz biliyoruz. Gerçek sebebi Fatih Altaylı denen kibir abidesine verdiği ders. O gün Kadınların tepkilerinden çekinip adım atamayanlar, ilk fırsatta zihniyetlerini ortaya koydular."