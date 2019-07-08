Dans ve halk oyunları ekiplerinden Başkan Akkaya'ya ziyaret

60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Şenliği kapsamında Akşehir'de gösteriler yapan dans ve halk oyunları ekipleri, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret etti.

Ziyarette Akşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız ile Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü İbrahim Öncel de hazır bulundu.

Nasreddin Hoca Şenliği'ne katıldıkları için tüm ekiplere teşekkür eden Başkan Akkaya, bu yıl yedisi yabancı ülkeden, 5 adet de ülkemizden halk oyunları ve dans gruplarını ağırladıklarını belirterek, Uluslararası boyutta bir şenlik yapmak için çaba gösterdiklerine değindi.

Bu tür kültürel etkinliklerin ülkeler arasında dostluk ve samimi ilişkileri artırdığının altını çizen Başkan Akkaya, Nasreddin Hoca ve Akşehir hakkında ziyaretçilerine bilgi verdi.

Dans grubu ve halk oyunu ekipleri de Akşehir'de bulunmaktan ve burada gördükleri ilgiden çok mutlu olduklarını belirterek, Başkan Akkaya'ya ve tüm emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Dans grubu ve halk oyunu ekipleri, Başkan Akkaya'ya çeşitli hediyeler sunarken, Başkan Akkaya da ekiplere şenliğe katkılarından ötürü birer plaket ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyaret sonunda tüm ekipler ve Başkan Akkaya belediye hizmet binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Kaynak: AA