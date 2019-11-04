Dans Trio esmeye başladı!

04.11.2019 11:27

Geçtiğimiz sanat sezonu dünya prömiyeri yapan neoklasik bale BAHAR, S. RAHMANİNOV imzalı müziği ve Orkan DANN koreografisi ile üçlemenin ilk eseriydi.

İkinci eser NOX ise; koreografisi Deniz ÖZAYDIN' a, müziği Utku ŞİLLİLER' e ait modern bir bale olarak seyirciden yoğun beğeni kazandı.

Üçüncü olarak, 20. yüzyılın en önemli bestecilerinden Maurice RAVEL'in 1928 yılında bestelediği en son bale müziği üzerine, koreograf Uğur SEYREK' in neoklasik baleden modern baleye geçişin gözlendiği etkileyici eseri BOLERO sahnedeydi. Uğur SEYREK' in diğer tüm koreografilerinde olduğu gibi hayattan kesitler alınarak, kadın-erkek ilişkileri üzerine kurulu olan eser bale severlerden büyük alkış aldı.

DANS TRİO; 5,7 Kasım tarihlerinde saat: 20.00'de, 2 Kasım tarihinde saat: 16.00'da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'n de izleyicilerin karşısında olmaya devam edecek.

Kaynak: Bültenler