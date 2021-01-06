Danny Rose kimdir? Danny Rose kaç yaşında, nereli? Danny Rose hayatı ve biyografisi nedir?

Danny Rose kimdir? Danny Rose kaç yaşında, nereli? Danny Rose hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DANNY ROSE KİMDİR?

Danny Rose, 2 Temmuz 1990 yılında İngiltere'nin Doncaster şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına Leeds United'da başlayan Rose, 2007 yılında Tottenham'a katıldı. Sırasıyla Watford, Peterborough, Bristol City ve Sunderland'e kiralanan Rose, 2013 yılından itibaren Tottenham'da düzenli olarak forma şansı buldu ve İngiltere A Milli Takımı'na kadar yükseldi.

Aralıksız geçen 7 yılın ardından daha fazla forma şansı bulmak için takımdan ayrılan Rose, geçtiğimiz sezonun devre arasında 2 milyon euro karşılığında Newcastle'a kiralandı. Newcastle United'da çıktığı 13 maçta skora katkıda bulunamayan Rose, Jose Mourinho'nun gözüne giremedi ve Tottenham'a döndüğünde A Takım kadrosunda yer almadı.

Bu sezon U23 Takımı'nda 2 maça çıkabilen Rose'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İngiltere A Milli Takım formasını 29 kez giyen Rose, milli forma altında skora katkı yapamadı. Profesyonel kariyerinde 283 maça çıkan tecrübeli oyuncu 11 gol attı, 16 asist yaptı.