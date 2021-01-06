Danny Rose kimdir? Danny Rose kaç yaşında, nereli? Danny Rose hayatı ve biyografisi nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Danny Rose kimdir? Danny Rose kaç yaşında, nereli? Danny Rose hayatı ve biyografisi nedir?

06.01.2021 10:27 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:31
Danny Rose kimdir? Danny Rose kaç yaşında, nereli? Danny Rose hayatı ve biyografisi nedir?

Danny Rose kimdir? Danny Rose kaç yaşında, nereli? Danny Rose hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DANNY ROSE KİMDİR?

Danny Rose, 2 Temmuz 1990 yılında İngiltere'nin Doncaster şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına Leeds United'da başlayan Rose, 2007 yılında Tottenham'a katıldı. Sırasıyla Watford, Peterborough, Bristol City ve Sunderland'e kiralanan Rose, 2013 yılından itibaren Tottenham'da düzenli olarak forma şansı buldu ve İngiltere A Milli Takımı'na kadar yükseldi.

Aralıksız geçen 7 yılın ardından daha fazla forma şansı bulmak için takımdan ayrılan Rose, geçtiğimiz sezonun devre arasında 2 milyon euro karşılığında Newcastle'a kiralandı. Newcastle United'da çıktığı 13 maçta skora katkıda bulunamayan Rose, Jose Mourinho'nun gözüne giremedi ve Tottenham'a döndüğünde A Takım kadrosunda yer almadı.

Bu sezon U23 Takımı'nda 2 maça çıkabilen Rose'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İngiltere A Milli Takım formasını 29 kez giyen Rose, milli forma altında skora katkı yapamadı. Profesyonel kariyerinde 283 maça çıkan tecrübeli oyuncu 11 gol attı, 16 asist yaptı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Oğuzhan Koç Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Metin Oktay Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kız Ocak Ordu Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Danny Rose kimdir? Danny Rose kaç yaşında, nereli? Danny Rose hayatı ve biyografisi nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 10:31:25. #1.15#
title