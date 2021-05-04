Danla Bilic ile Enes Batur fena kapıştı! İşte kavga nedeni...
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Danla Bilic ile Enes Batur fena kapıştı! İşte kavga nedeni...

Danla Bilic ile Enes Batur fena kapıştı! İşte kavga nedeni...
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Danla Bilic ile Enes Batur arasında sular durulmuyor. İkili arasında bu kez 'bana aşıksın' kavgası patlak verdi. İşte detaylar...

Ünlü YouTuber Enes Batur, Youtube hesabından çektiği bir videoda Danla Bilic'in abone sayısını gizlemesini ti'ye alarak, "Ona aşık olduğumu sanan youtuber" dedi.

"BIRAK ARTIK PEŞİMİ"

Enes Batur'un bu sözlerine Bilic'ten cevap gecikmedi. Bilic, "Enes seni aylar belki de yıllar önce her yerden engelledim bırak peşimi." diyerek yanıt verdi.

ALDIĞI ÖDÜLÜ Tİ'YE ALMIŞTI...

Enes Batur, geçtiğimiz aylarda Danla Bilic'in "En İyi YouTuber" ödülü almasına sessiz kalmayarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bilic'in aldığı ödülle dalga geçmişti.

Twitter hesabından paylaşım yapan Batur, "Survivor şampiyonu Danla Bilic En İyi YouTuber ödülünü almış lol" ifadelerini kullanmıştı. Aynı şekilde Twitter hesabından paylaşım yapan Bilic, "Şu Enes'i bolca favlamayın ağlamasın lol" sözleriyle Batur'a yanıt vermişti.

Kaynak: Snob Magazin

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