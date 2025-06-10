Danıştay hakimi A. H, neden öldü, intihar mı etti, öldürüldü mü? Danıştay hakimi ölümü şüpheli mi?

Danıştay hakimi A. H, neden öldü, intihar mı etti, öldürüldü mü? Danıştay hakimi ölümü şüpheli mi?
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Danıştay'da görevli Tetkik Hakim A.H. Kurban Bayramı dolayısıyla gittiği Mardin'in Artuklu ilçesinde yer alan bir otel odasında, görevliler tarafından silahla başından vurulmuş halde bulundu. İntihar girişiminde bulunduğu tespit edilen A.H. yoğun bakımda tedavi altına alınırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanlığı, Danıştay Tetkik Hakim A.H.'nin Mardin'de silahlı saldırıya uğradığı iddialarını yalanladı. Bakanlık, hakim A.H.'nin otel odasında ruhsatlı silahı ile intihar girişiminde bulunduğunu ve "silahlı saldırı" şeklinde sunulan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN YALANLAMA

Adalet Bakanlığı hakim A.H'nin "silahlı saldırıya uğradığı" yönünde kamuoyuna sunulan haberleri yalanladı. Bakanlık açıklamasında, "Danıştay Tetkik Hakimi A.H. Mardin'de, otel odasında ruhsatlı silahı ile intihar girişiminde bulunmuş, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilerek Mardin Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi devam etmektedir. Silahlı saldırı şeklinde sunulan haberler doğru değildir." ifadelerine yer verdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Danıştay hakimi otel odasında intihar girişiminde bulundu

Danıştay hakimi otel odasında intihara kalkıştı
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