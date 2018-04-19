Danıştay Başsavcısı Yılmaz'dan Vali Ata'ya Ziyaret

Danıştay Başsavcısı Halil Yılmaz, Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Danıştay Başsavcısı Yılmaz, beraberindeki heyetle Hatay Valisi Ata'yı ziyaret ederek görüştü.

Vali Ata, konukları ile bir süre sohbet ettikten sonra Yılmaz ve beraberindeki heyete valilik binasında bulunan Hatay Devleti Müzesi'ni gezdirdi.

Yılmaz ise memleketinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, kabulünden dolayı Vali Ata'ya teşekkür etti.