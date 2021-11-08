Danıştay Başkanı Yiğit: "Adalet hakların korunması ve hak sahibine teslim edilmesidir" - Haberler
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Danıştay Başkanı Yiğit: "Adalet hakların korunması ve hak sahibine teslim edilmesidir"

AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in kürsüye çıkması Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in konuşması ANKARA - Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, JW Marriott Otel'de düzenlenen, "Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu"nun açılışında konuştu.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in kürsüye çıkması

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in konuşması ANKARA - Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, JW Marriott Otel'de düzenlenen, "Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu"nun açılışında konuştu. (1)

Danıştay Başkanı Yiğit: Adalet hakların korunması ve hak sahibine teslim edilmesidir

Danıştay Başkanı Yiğit: Adalet hakların korunması ve hak sahibine teslim edilmesidir

Danıştay Başkanı Yiğit: Adalet hakların korunması ve hak sahibine teslim edilmesidir

AA / Ahmet Alican Koç - Son Dakika Haberleri
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