Danıştay Başkanı Yiğit: "Adalet hakların korunması ve hak sahibine teslim edilmesidir"
AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in kürsüye çıkması Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in konuşması ANKARA - Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, JW Marriott Otel'de düzenlenen, "Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu"nun açılışında konuştu.
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in kürsüye çıkması
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in konuşması ANKARA - Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, JW Marriott Otel'de düzenlenen, "Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu"nun açılışında konuştu. (1)