Danıştay Başkanı Güngör'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a veda ziyaretinde bulundu.
10.03.2020 16:23 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:24
Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a veda ziyaretinde bulundu.
Oktay, yaş haddinden emekli olacak Güngör'ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık bir saat sürdü.
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Danıştay Başkanı Güngör'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a veda ziyareti