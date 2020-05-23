Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
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Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı

Tüm dünya koronavirüs salgınıyla boğuşurken Avrupa'dan bir sevindirici haber geldi. Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı.

Danimarka'da son 48 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı
23.05.2020 22:09 | Son Güncelleme: 23.05.2020 23:33

Danimarka Sağlık İdaresinden yapılan açıklamada, Kovid-19 bağlantılı ilk ölümün 11 Mart'ta yaşandığı ülkede, ilk defa iki gün boyunca ölüm yaşanmadığı bildirildi.

VAKA SAYISI 11 BİN

Danimarka'da 442 bin 650 kişinin Kovid-19 testine tabi tutulduğu belirtilen açıklamada, vaka sayısının 11 bin 289 olduğu, 118 kişinin salgın nedeniyle hastanelerde tedavi gördüğü kaydedildi.

561 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının 9 bin 836 olduğu, 561 kişinin ise Kovid-19 nedeniyle öldüğü belirtildi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, salgının ülkede kontrol altına alındığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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