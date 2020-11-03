Danimarka'da hırsızlar Alman Müzesi'nden Nazi üniforması çaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Danimarka'da hırsızlar Alman Müzesi'nden Nazi üniforması çaldı

03.11.2020 23:39 | Son Güncelleme: 03.11.2020 23:42
Danimarka'da hırsızlar Alman Müzesi'nden Nazi üniforması çaldı

Danimarka'daki Alman Müzesi'ne giren hırsızlar, Nazi dönemine ait eşyaları çaldı.

Danimarka'daki Alman Müzesi'ne giren hırsızlar, Nazi dönemine ait eşyaları çaldı.

Danimarka'nın Almanya sınırı yakınlarındaki Sönderborg kasabasında bulunan Alman Müzesi'nden yapılan açıklamada, müzede bu sabaha karşı hırsızlık olayı yaşandığı belirtildi.

Nazi dönemine ait eşyaların ve özellikle üniformaların hedef alındığı ifade edilen açıklamada, 200 bin Danimarka kronundan (yaklaşık 265 bin lira) fazla değer biçilen bir Schutzstaffel (Koruma Timi), namıdiğer "SS üniforması"nın da çalındığı vurgulandı.

Açıklamada, polisin hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattığının da altı çizildi.

Üniformaların bazı çevrelerce çok değerli görüldüğü ve aranan bir obje olduğu kaydedilen açıklamada, hırsızlık olayının aydınlatılması konusunda vatandaşlardan da destek istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak

İlgili Haberler

Danimarka'da, Azerbaycan'a destek gösterisi
Danimarka'da, Azerbaycan'a destek gösterisi
Danimarka'da Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi
Danimarka'da Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi
Danimarka Büyükelçisi Annan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Danimarka Büyükelçisi Annan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Osman Durmuş Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Özdemir Bergüzar Korel İkbal Gürpınar İzzet Yıldızhan
Spor Tisserand Okan Buruk Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Danimarka'da hırsızlar Alman Müzesi'nden Nazi üniforması çaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 23:43:20. #1.14#
title