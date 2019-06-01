Danimarka'da Diyanet Vakfı'na bağlı camide yangın

Danimarka'da Diyanet Vakfı'na bağlı camide yangın

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Hedehusene bölgesinde bulunan Türk Diyanet Vakfı'na (DTDV) bağlı Fetih Camii'nde yangın çıktı.

Danimarka'da Diyanet Vakfı'na bağlı camide yangın
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Hedehusene bölgesinde bulunan Türk Diyanet Vakfı'na (DTDV) bağlı Fetih Camii'nde yangın çıktı. Caminin çatısında çıkan yangın, alt kısma sıçramadan kontrol altına alındı.

Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek ve Din Hizmetleri Müşavir vekili Bekir Demir yangın yerinde incelemelerde bulundu.

Danimarka polisi, kundaklama ihtimaline karşı geniş çaplı araştırma başlattı.


Kaynak: DHA
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