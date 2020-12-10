Danimarka'da bir ay arayla ikinci kez kuş gribi vakası görüldü
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Danimarka'da bir ay arayla ikinci kez kuş gribi vakası görüldü

10.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 10.12.2020 01:00
Danimarka'da bir ay arayla ikinci kez kuş gribi vakası görüldü

Danimarka'nın Jelling kasabasında 700 kümes hayvanının bulunduğu bir hobi çiftliğinde kuş gribi tespit edildi.

Danimarka'nın Jelling kasabasında 700 kümes hayvanının bulunduğu bir hobi çiftliğinde kuş gribi tespit edildi.

Gıda ve Kontrol İdaresinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Serum Enstitüsü (SSI) tarafından yapılan kontrollerde, Jylland yarımadasındaki Vejle kenti yakınlarında bulunan Jelling kasabasındaki bir hobi çiftliğinde kümes hayvanlarında H5N8 virüsüne rastlandı.

Çiftlikteki yaklaşık 700 kümes hayvanının virüsün yayılmasını önlemek amacıyla itlaf edileceğini bildiren Gıda ve Kontrol İdaresi, söz konusu çiftliğe 3 ve 10 kilometre uzaklığında bulunan diğer kümes hayvanları için kısıtlamalar getirileceğini de duyurdu.

Danimarka'da geçen ay yaban kuşlarında da kuş gribine rastlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak

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