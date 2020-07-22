Danilo Zanna kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi, boyu, kilosu kaç?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Danilo Zanna kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi, boyu, kilosu kaç?

MasterChef Türkiye programının Danilo Şef'i Danilo Zanna kimdir, kaç yaşında, nereli, burcu ne ve hakkındaki diğer tüm bilgilere bu haberimizden ulaşabilirsiniz.

Danilo Zanna kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi, boyu, kilosu kaç?
22.07.2020 09:29 | Son Güncelleme: 22.07.2020 09:33

Danilo Zanna namı diğer "Danilo Şef" TV8'de yayınlanan MasterChef programının en sevilen jürilerinden birisidir. Konuşması, gülüşü ve sempatik hareketleriyle tüm Türkiye'nin sevdiği Danilo Zanna'nın hayatını sizlerle paylaşalım.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna 15 Nisan 1982 yılında İtalya'da doğmuş yemek şefi ve sunucudur. Danilo Zanna diğer bir adıyla "Danilo Şef" İtalya'da (Prato, Toskana) dünyaya gelmiştir. Babasının ismi "Armando Zanna" 'dır. Aile mesleği olarak aşçılıkta büyük bir ilerleme kaydeden Danilo dünyaca ünlü şeflerle çalışma fırsatı bulmuştur.

Türk mutfağına da ilgi duyan Danilo Zanna, bu nedenle Türkiye'ye yerleşti. Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk Mutfağının senzeti olan bir restorant açtı. Ardından TV programlarında sık sık görünmeye başladı ve ilk olarak "Zahide ile Hayata Yetiş" adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı. Asıl çıkış yaptığı yer, Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu "İtalyan İşi" adlı yemek programıyla oldu.

Danilo Zanna, farklı ülkelerin restorant kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yaptı. Planet Mutfak Kanalı kapandıktan sonra 2015'ten itibaren ATV Kanalı'nda yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekrana gelmeye devam etti. 2019'da TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masterchef Türkiye programda başşef olarak jüri üyeliği yaptı.

Danilo Zanna asıl yükselişini ise TV8'deki MasterChef programında sağlamıştır. Birçok kesim tarafından sempatik tavırları, konuşması ve gülüşü çok beğenilmiştir. Bu bakımdan herkesin sevdiği bir isim haline gelmiştir. MasterChef yarışmasından sonra genelde Danilo Şef olarak çağırılmaktadır.

Ayrıca Danilo Zanna 2012 senesinde Tuğçe Demirbilek ile dünya evine girmiştir. Bu evliliklerinden bir de oğulları olmuştur.

DANİLO ZANNA (DANİLO ŞEF) HAKKINDA BİLGİLER

Danilo Zanna doğum tarihi : 15 Nisan 1982

Danilo Zanna kaç yaşında : 38 yaşında

Danilo Zanna nereli : İtalyan (Prato)

Danilo Zanna evli mi : Evet

Danilo Zanna kaç çocuğu var : 1 oğlu var (Zeno Tibet)

Danilo Zanna boyu kaç : 1.81 cm

Danilo Zanna kilosu kaç : 79 kg

Danilo Zanna burcu ne : Koç

Danilo Zanna göz rengi nedir : Kahverengi

İlgili Haberler

Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli?
Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli?
Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven nereli, kaç yaşında? Cemal Can Canseven boyu
Cemal Can Canseven kimdir? Cemal Can Canseven nereli, kaç yaşında? Cemal Can Canseven boyu
Danla Bilic kimdir? Danla Bilic kaç yaşında, nereli? Danla Bilic hayatı ve biyografisi
Danla Bilic kimdir? Danla Bilic kaç yaşında, nereli? Danla Bilic hayatı ve biyografisi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince...
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor Yaşam
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti Güncel
Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı Güncel
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı 3. Sayfa
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu 3. Sayfa
İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Pınar'ın öldürülmeden önce sosyal medyada yaptığı hamle katil zanlısını ele verdi
Pınar'ın öldürülmeden önce sosyal medyada yaptığı hamle katil zanlısını ele verdi
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
Günlük yazlık kiraları Kuşadası'nda 2 bin 500 TL, Marmaris'te 6 bin liraya çıktı
ABD'de 7,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı
ABD'de 7,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldi! Tsunami uyarısı yapıldı
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununa tasma taktı
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Filip Novak'ın menajeri, bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı
Filip Novak'ın menajeri, bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çaldı
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
Serdar Ortaç, Ahmet Kaya'nın linç edilmesiyle ilgili pişman olduğunu söyledi
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
'Sende büyü var' sözüyle kandırdığı kadınları taciz eden şüpheli yakalandı
"Sende büyü var" sözüyle kandırdığı kadınları taciz eden şüpheli yakalandı
Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Son Dakika: Altın güne rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
Pınar'ın öldürülmesinin ardından herkesin merak ettiği 17 yaşındaki kayıp Damla, sosyal medya hesabından mesaj paylaştı
Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı
Yeni Zelanda'da personeliyle ilişkisi olduğu ortaya çıkan bakan görevden alındı
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Milan'ın Sassuolo'yu 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Pioli'nin sözleşmesi uzatıldı
Milan'ın Sassuolo'yu 2-1 yendiği maçın ardından teknik direktör Pioli'nin sözleşmesi uzatıldı
Son dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
Son dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı
Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı'nı aradı
Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilanı sonrası Yunanistan Savunma Bakanı, ABD Savunma Bakanı'nı aradı
1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı
1.5 yıldır taciz edilen genç kız sosyal medyadan çağrı yaptı, şüpheli gözaltına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mensur Işık Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Murat Dalkılıç Michael Jackson Seyfi Dursunoğlu
Spor Selçuk İnan Gökhan Gönül Burak Yılmaz Aziz Yıldırım İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Muğla Erkek Çocuk Üniversite
Şu an buradasınız: Danilo Zanna kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi, boyu, kilosu kaç? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 10:21:29. #1.14#
title