Damperi açılan kamyon PTS direğine böyle çarptı
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Damperi açılan kamyon PTS direğine böyle çarptı

Damperi açılan kamyon PTS direğine böyle çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde seyir halindeyken damperi açılan hafriyat kamyonu, PTS direğine çarptı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde seyir halindeyken damperi açılan hafriyat kamyonu, PTS direğine çarptı. Kaza anı cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi İzmit-Kandıra yolu Akçakese Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonunun seyir halindeyken damperi açıldı. Damperi açık bir şekilde ilerleyen hafriyat kamyonu yol üzerinde bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) diğreğine çarptı.

O anlar ise durumu fark eden bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde damperi açık bir şekilde ilerleyen hafriyat kamyonunun bir anda direğe çarptığı ve çarpmanın şiddeti ile direğin devrildiği görülüyor. - KOCAELİ

Damperi açılan kamyon PTS direğine böyle çarptı
Damperi açılan kamyon PTS direğine böyle çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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