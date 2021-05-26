DAMPERİ AÇIK ŞEKİLDE SEYREDEN TIR, PTS DİREĞİNİ DEVİRDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DAMPERİ AÇIK ŞEKİLDE SEYREDEN TIR, PTS DİREĞİNİ DEVİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'nın Kozan ilçesinde damperi açık şekilde yolda ilerleyen TIR, Plaka Takip Sistemi (PTS) direğini devirdi.

ADANA'nın Kozan ilçesinde damperi açık şekilde yolda ilerleyen TIR, Plaka Takip Sistemi (PTS) direğini devirdi. Kazada, şoför Suat Savaş Öztürk yara almadan kurtuldu.

Kaza, Adana-Kozan Karayolu Deliçay Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Suat Savaş Öztürk yönetimindeki 01 Y 8577 plakalı TIR'ın damperi bilinmeyen bir nedenle kalktı. Sürücüsünün durumu fark etmeyerek yolda ilerlediği TIR, PTS direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem TIR hem de PTS direği yola devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sevk edilen jandarma trafik ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yol trafiğe kapandı. Kazada yaralanan olmazken, PTS sisteminin yaklaşık değerinin 1.8 milyon TL olduğu öğrenildi. TIR ve direk çekiciyle yoldan çekildikten sonra trafik tekrar açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DAMPERİ AÇIK ŞEKİLDE SEYREDEN TIR, PTS DİREĞİNİ DEVİRDİ
DAMPERİ AÇIK ŞEKİLDE SEYREDEN TIR, PTS DİREĞİNİ DEVİRDİ
DAMPERİ AÇIK ŞEKİLDE SEYREDEN TIR, PTS DİREĞİNİ DEVİRDİ
DAMPERİ AÇIK ŞEKİLDE SEYREDEN TIR, PTS DİREĞİNİ DEVİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sosyal medya yayınlamak için deney yaptı, kimyasal madde yüzünü yaktı
Sosyal medya yayınlamak için deney yaptı, kimyasal madde yüzünü yaktı
Şoförü fenalaşan TIR, yolcu otobüsüne çarptı: 8 yaralı
Şoförü fenalaşan TIR, yolcu otobüsüne çarptı: 8 yaralı
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Esra Erol Sibel Can Bülent Ersoy
Spor Ersun Yanal Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
DAMPERİ AÇIK ŞEKİLDE SEYREDEN TIR, PTS DİREĞİNİ DEVİRDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 16:32:01. #1.11#

title