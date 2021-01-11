Damla Uğurtürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Damla Uğurtürk hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
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Damla Uğurtürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Damla Uğurtürk hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

11.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:13
Damla Uğurtürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Damla Uğurtürk hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Magazin gündemine gelen Damla Uğurtürk merak edildi. Peki Damla Uğurtürk kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, doğum tarihi kaç, boyu ve kilosu ne, burcu ne? Damla Uğurtürk'ün hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Magazin gündeminde yer alan bir diğer isim Damla Uğurtürk oldu. Peki Damla Uğurtürk kimdir, nereli, kaç yaşında, nerede çalışıyor? Hakkındaki bilgiler haberimizde.

DAMLA UĞURTÜRK KİMDİR?

Damla Uğurtürk 1986 Ankara doğumludur. 34 yaşındadır. Mesleği spiker ve muhabir olan Damla Uğurtürk Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur.

Damla Uğurtürk doğum tarihi : 1986

Damla Uğurtürk kaç yaşında : 34 yaşında

Damla Uğurtürk nereli : Ankara doğumlu

Damla Uğurtürk mesleği ne : Spiker, Muhabir

Damla Uğurtürk , TGRT, Kanal B ve TRT'de muhabir ve spiker görevlerinde çalışmıştır. Aynı zamanda LÖSEV gönüllüsüdür.

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