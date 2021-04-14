Damla Sönmez ve Ushan Çakır 9 yıllık ilişkisini bitirdi
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Damla Sönmez ve Ushan Çakır 9 yıllık ilişkisini bitirdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Çukur dizisinin başrol oyuncularından Damla Sönmez, 9 yıldır aşk yaşadığı Ushan Çakır ile yollarını ayırdı. 3 yıl önce nişanlanan çiftin düğün haberini bekleyen sevenleri gelen ayrılık haberiyle şaşkına döndü.

Çukur dizisinde hayat verdiği 'Efsun' rolüyle son dönemde adından sıklıkla bahsettiren yetenekli oyuncu Damla Sönmez, "Doğru insanı bulduğuma inanıyorum, o benim hayat arkadaşım" dediği meslektaşı Ushar Çakır ile yollarını ayırdı.

DÜĞÜN TARİHİ YERİNE AYRILIK HABERİ GELDİ

2012 yılında Uzun Hikaye filminin çekimlerinde tanışan ikili, 2018 yılında aile arasında düzenlenen törenle nişanlanmıştı. Sevenlerinin düğün tarihi beklediği çift yollarını ayırma kararı aldı. Konuyla ilgili yakınlarına konuşan Damla Sönmez, "Evet dedikodular doğru. Ayrıldık, kısmet" diyerek ayrılığı onayladı.

Başarılı oyuncu Ushan Çakır, son olarak Netflix'te yayınlanan 'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?' filminde rol almıştı.

Damla Sönmez ve Ushan Çakır 9 yıllık ilişkisini bitirdi
Damla Sönmez ve Ushan Çakır 9 yıllık ilişkisini bitirdi
Damla Sönmez ve Ushan Çakır 9 yıllık ilişkisini bitirdi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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