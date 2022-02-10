Damla'nın şüpheli ölümünde sır perdesi (3)

SAKARYA (DHA) - TUTUKLANDI

Sakarya'da, dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Kuş'un ölümüyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Mehmet Can B., mahkemece tutuklandı, ev sahibi M.C. ise adli kontrolle serbest kaldı.

Öte yandan cansız bedeni otopsi merkezine götürülen Damla Kuş'un, tüfekle boyun ile baş arasındaki bölgesinden vurulduğu belirtildi.