Damla'nın şüpheli ölümünde sır perdesi (3) - Haberler
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Damla'nın şüpheli ölümünde sır perdesi (3)

Demirören Haber Ajansı, Mesut Çatak - Güncel
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Damla'nın şüpheli ölümünde sır perdesi (3)

TUTUKLANDI Sakarya'da, dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Kuş'un ölümüyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Mehmet Can B., mahkemece tutuklandı, ev sahibi M.C. ise adli kontrolle serbest kaldı.

SAKARYA (DHA) - TUTUKLANDI

Sakarya'da, dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Kuş'un ölümüyle ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Mehmet Can B., mahkemece tutuklandı, ev sahibi M.C. ise adli kontrolle serbest kaldı.

DAMLA, BOYNU İLE BAŞI ARASINDAN VURULMUŞ

Öte yandan cansız bedeni otopsi merkezine götürülen Damla Kuş'un, tüfekle boyun ile baş arasındaki bölgesinden vurulduğu belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Mesut Çatak - Güncel

Sakarya, Güncel, Haberler

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