Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı
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Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı

"Sihirli Annem" dizisinde canlandırdığı "Tuğçe" karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, 2016 yılında evlendiği eşi işletmeci Mustafa Can Keser ile anlaşmalı olarak boşandı.

15.09.2020 23:04 | Son Güncelleme: 15.09.2020 23:17

Bir dönemin sevilen dizisi "Sihirli Annem"de canlandırdığı "Tuğçe" karakteriyle ünlenen Damla Ersubaşı, şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde bugün görülen davaya Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser avukatlarıyla katıldı. Gizli görülen duruşmada taraflar hakime boşanmak istediklerini söyledi. 15 dakika süren duruşma sonunda hakim, çifti tek celsede boşadı.

ŞİDDET OLAYI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; Mustafa Can Keser, Damla Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken bir kadınla samimi şekilde yakalanmıştı. Eşinin kendisini aldattığını kabul eden oyuncu, evliliğine devam etme kararı almıştı. Keser'in Ersubaşı'yı darbettiği de gündeme bomba gibi düşmüştü.

KENDİ KARDEŞİNİ DE DARBETMİŞTİ

Mustafa Can Keser'in 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darbettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti. Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Keser şiddet iddialarını kabul etmiş ve pişman olduğunu dile getirmişti.

DÖRT YIL ÖNCE DÜNYAEVİNE GİRMİŞLERDİ

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser 2016 yılında evlenmişti. Çiftin ilk kızı Zehra 2017 yılında, ikinci kızı Zeynep Nisa ise geçen kasım ayında dünyaya gelmişti.

Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı
Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı
Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı
Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı
Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı
Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı
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