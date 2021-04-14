Damla Ersubaşı'nın telefonla konuştuğu kişi şaşırttı

Güzel oyuncu Damla Ersubaşı, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Ersubaşı'nın telefon görüşmesi yaptığı isim dikkat çekti. İşte detaylar...

Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, uzun süre giyim mağazalarını dolaşıp alışveriş yaptı. Bu süreçte herhangi bir proje içerisinde yer almayacağını söyleyen güzel oyuncu, "Malum pandemi şartlarından dolayı şu sıralar sadece kendime, yakınlarıma ve aileme vakit ayırıyorum. Bunun dışında da yaptığım bir şey yok. Bugünde alışveriş için buraya geldim" açıklamasında bulundu.

ESKİ EŞİYLE TELEFONDA KONUŞTU

Ayrıca Damla Ersubaşı, fotoğrafı çekildiği sırada telefon konuşmasına ara verip poz verdiği sırada telefonunun ekranında boşandığı eşinin adı olan 'Mustafa' yazması da dikkatlerden kaçmadı. Ersubaşı, eski eşiyle dostla ayrıldıklarını ve çocukları için sık sık bir araya geldiklerini söylemişti.

Kaynak: Snob Magazin