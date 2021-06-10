Damla Colbay ile Ali Osman Çiçek sosyal medyada aşka geldi
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Damla Colbay ile Ali Osman Çiçek sosyal medyada aşka geldi

Damla Colbay ile Ali Osman Çiçek sosyal medyada aşka geldi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Damla Colbay ile Ali Osman Çiçek'in sosyal medyada romantik yazışmaları dikkat çekti. Oyuncu ve Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Çiçek'in yazışması beğeni topladı. İşte detaylar...

Son olarak Kanal D'de ekrana gelen 'Hekimoğlu' dizisinde oynayan Damla Colbay ile sevgilisi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ali Osman Çiçek'le Instagram'da yazışması dikkat çekti. Oyuncu, Instagram'a sevgilisinin çektiği kareyi yayınladı. Colbay, "İçimden ne kadar şanslı olduğumu düşünüyordum" diye yazdı. Doktor ise, "Dünyanın en güzel bakışı" yazarken, Colbay ise, "Sen karşımdayken" karşılığını verdi. Çiftin, romantik yazışması takipçilerinden beğeni topladı.

Damla Colbay ile Ali Osman Çiçek sosyal medyada aşka geldi
Damla Colbay ile Ali Osman Çiçek sosyal medyada aşka geldi

Kaynak: Snob Magazin

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