Damat, yüzüne krem süren gelinin yüzüne pasta fırlattı

Sosyal medya platformlarından TikTok'ta paylaşılan, gelin ve damadın düğün esnasında aralarında geçen şaka, kullanıcıları ikiye böldü. Gelin, şaka olsun diye damadın yüzüne krem sürdü. Bunun üzerine damat düğün pastasını olduğu gibi gelinin yüzüne fırlattı.

Görüntülerde gelinin, gülerek damadın yüzüne krem sürmesi sonrasında damadın önce hiçbir şey olmamış gibi gülmesi yer alıyor.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Birkaç saniye sonra ise damat genç kadının beklemediği bir anda pastayı aldığı gibi gelinin yüzüne fırlatıyor. Gelin, bu harekete kahkaha atarak karşılık verirken, TikTok'ta paylaşılan video sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar damadın bu şekilde karşılık vermesini desteklerken, bazı kullanıcılar ise damadın geline yaptığı şaka seviyesinde karşılık vermesi gerektiğini söylediler.

İLİŞKİLERİNE ZARAR VEREBİLİR

Kullanıcıların bir kısmı böyle bir şakanın henüz evliliğin başında olan çifte zarar verebileceğini söylerken diğer taraf ise gelin ve damadın davetlileri eğlendirmek için ufak bir şaka yaptıklarını ve abartılmaması gerektiğini söyledi.