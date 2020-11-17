Gelin arabasının camında şaşırtan yazı
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Gelin arabasının camında şaşırtan yazı

17.11.2020 11:55 | Son Güncelleme: 17.11.2020 12:07

Gelin arabasının camında şaşırtan yazı Korona virüs gelin arabalarına da uğradı Sakarya'da ilginç gelin araba yazısı: "Dezenfektan döktüm yollarına, korona olmadan gel yanıma" Sakarya'da damat, düğün öncesi gelin arabasına yazdırdığı yazı ile görenleri hayretler içerisinde bıraktır.

Gelin arabasının camında şaşırtan yazı

Korona virüs gelin arabalarına da uğradı

Sakarya'da ilginç gelin araba yazısı: "Dezenfektan döktüm yollarına, korona olmadan gel yanıma"

SAKARYA - Sakarya'da damat, düğün öncesi gelin arabasına yazdırdığı yazı ile görenleri hayretler içerisinde bıraktır. Gelin arabasındaki, "Dezenfektan döktüm yollarına korona olmadan gel yanıma" yazısı görenleri gülümsetti.

Salgın döneminde, nikah kıyan çiftlerin kullandığı gelin arabalarının arkasına yazılı 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazısı da yerini korona virüslü yazılara bıraktı. Akyazı ilçesinde Ömer Faruk ve Beyza Karacan çifti, dünya evine girdi. Ancak gelin arabasındaki söz ise herkesin dikkatini çekti. Gelin arabasına yazdırılan yazı görenlerin bir kısmını şaşırtırken bir kısmını ise gülümsetti. Gelin arabasını süsleten damat Ömer Faruk Karacan, aracın üzerine; "Dezenfektan döktüm yollarına korna olmadan gel yanıma" yazısı yazarak gelini almaya gitti. Yüzleri güldüren pankart ile korona virüs salgınına da dikkat çekilirken, gelin Beyza Karacan ise, yazının kendisine de sürpriz olduğunu ifade etti.

Gelin arabasının camında şaşırtan yazı
Gelin arabasının camında şaşırtan yazı
Gelin arabasının camında şaşırtan yazı
Gelin arabasının camında şaşırtan yazı
Gelin arabasının camında şaşırtan yazı
Gelin arabasının camında şaşırtan yazı
Gelin arabasının camında şaşırtan yazı
Gelin arabasının camında şaşırtan yazı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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