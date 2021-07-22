Damadın saldırısında ölen kayınpeder ve yeğeni defnedildi
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Damadın saldırısında ölen kayınpeder ve yeğeni defnedildi

Damadın saldırısında ölen kayınpeder ve yeğeni defnedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Haymana ilçesinde çıkan kavgada damadın açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden kayınpeder ile yeğeni toprağa verildi.

Ankara'nın Haymana ilçesinde çıkan kavgada damadın açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden kayınpeder ile yeğeni toprağa verildi.

Yurtbeyli Mahallesi'nde bayramın 2. günü Özkan G. isimli şahıs, kayınbabası ve akrabalarıyla arasında çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle kayınbabası Ahmet Meral ve yeğeni Burhan Koyuncu'ya ateş etti. Ahmet Meral olay yerinde hayatını kaybederken, Burhan Koyuncu da bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Meral ve Koyuncu'nun cenazeleri Haymana Yurtbeyli Mahallesi Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - ANKARA

Damadın saldırısında ölen kayınpeder ve yeğeni defnedildi
Damadın saldırısında ölen kayınpeder ve yeğeni defnedildi
Damadın saldırısında ölen kayınpeder ve yeğeni defnedildi
Damadın saldırısında ölen kayınpeder ve yeğeni defnedildi
Damadın saldırısında ölen kayınpeder ve yeğeni defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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