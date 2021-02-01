Damadı şaşkına uğratan istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine sarıldı
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Damadı şaşkına uğratan istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine sarıldı

01.02.2021 12:59 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:07

Malezya'dan paylaşılan bir TikTok videosunda gelin, düğününe eski sevgilisini çağırdı. Bununla da yetinmeyen çılgın gelin, müstakbel eşinden izin alarak bütün davetlilerin önünde eski sevgilisine sarıldı.

Malezya'da yapılan bir düğün sosyal medya sayesinde bir anda dünyada gündem oldu. Gelinin TikTok'tan paylaştığı video milyonlarca kişi tarafından izlenirken düğünde yaşananlar adeta herkesi şoke etti.

ESKİ SEVGİLİ YANLARINA GELDİ

Dünyada 5 buçuk milyon kişi tarafından izlenen TikTok videosunda düğününe eski sevgilisini çağıran kadın 'evet' demeden önce müstakbel kocasından son bir istekte bulundu. Düğüne davet edilen eski sevgili çifti tebrik etmek için yanlarına geldi. Ancak gelinin farklı bir fikri vardı.

SON KEZ SARILMAK İSTEDİ

Eski sevgilisine evlilik yemini etmeden önce son kez sarılmak isteyen kadın bu isteğini kocasına iletti. Kocası soruya olumlu cevap verince iki eski sevgili birbirlerine son kez sımsıkı sarıldı.

Damadı şaşkına uğratan istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine sarıldı
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