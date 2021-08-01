Damada düğününde otomobil parçaları hediye ettiler
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Damada düğününde otomobil parçaları hediye ettiler

Damada düğününde otomobil parçaları hediye ettiler
Demirören Haber Ajansı / Erol Polat - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde modifiye otomobil tutkunu Emre İlhan'a, düğününde arkadaşları otomobil parçaları hediye etti.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde modifiye otomobil tutkunu Emre İlhan'a, düğününde arkadaşları otomobil parçaları hediye etti.

İrem - Emre İlhan çifti, bir düğün salonunda yapılan törenle evlendi. Fabrika işçisi Emre İlhan'a sürpriz yapan arkadaşları, modifiye araç tutkunu olan damada araç ses sistemi, dört adet çelik jantlı tekerlek, egzoz ve araç parçaları hediye etti.Modifiye tutkunu olduklarını söyleyen arkadaşları, "Gruptaki herkesin aracı modifiyeli. Damat olan arkadaşımız Emre'nin de altın ve para yerine bu hediyelere çok sevineceğini bildiğimiz için takı tercihimizi bu yönde kullandık" dedi. Emre İlhan da arkadaşlarının sürpriziyle sevindiğini söyledi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Polat

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