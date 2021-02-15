Dallas Mavericks - Portland TB maçı hangi kanalda, saat kaçta?
NBA maçında bugün Dallas Mavericks - Portland TB maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Dallas Mavericks - Portland TB maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.
Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında,Dallas Mavericks - Portland TB maçı gerçekleşecek. Peki,Dallas Mavericks - Portland TB maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!
DALLAS MAVERİCKS - PORTLAND TB MAÇI HANGİ KANALDA?
NBA,Dallas Mavericks - Portland TB maçı, Dallas'da American Airlines Center'da oynanacak.Dallas Mavericks - Portland TB maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.
DALLAS MAVERİCKS - PORTLAND TB MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?
NBA heyecanında 15 Şubat Pazartesi günü oynanacakDallas Mavericks - Portland TB maçı, Türkiye saatiyle 03.30'da başlayacak.