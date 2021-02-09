Dallas Mavericks - Minnesota TW maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Dallas Mavericks - Minnesota TW maçı hangi kanalda, saat kaçta?

09.02.2021 00:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 00:53
Dallas Mavericks - Minnesota TW maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Dallas Mavericks - Minnesota TW maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Dallas Mavericks - Minnesota TW maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Dallas Mavericks - Minnesota TW maçı gerçekleşecek. Peki, Dallas Mavericks - Minnesota TW maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

DALLAS MAVERICKS - MINNESOTA TW MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Dallas Mavericks - Minnesota TW maçı, Dallas'da American Airlines Center'da oynanacak. Dallas Mavericks - Minnesota TW maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

DALLAS MAVERICKS - MINNESOTA TW MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 9 Şubat Salı günü oynanacak Dallas Mavericks - Minnesota TW maçı, Türkiye saatiyle 04.30'da başlayacak.

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