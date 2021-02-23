Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies maçı hangi kanalda, saat kaçta?

23.02.2021 00:35 | Son Güncelleme: 23.02.2021 00:39
Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies maçı gerçekleşecek. Peki, Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

DALLAS MAVERİCKS - MEMPHİS GRİZZLİES MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies maçı Dallas'da American Airlines Center'da oynanacak. Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies maçı, Bilyoner TV, S Sport Plus ve S Sport , kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, S Sport , Turkcell TV+ 77,D-Smart 78, Tivibu 73, Web , Vodafone TV 11,Kablo TV 240üzerinden izlenebilmektedir.

DALLAS MAVERİCKS - MEMPHİS GRİZZLİES MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 23 Şubat Salı günü oynanacak Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies maçı, Türkiye saatiyle 04.30'da başlayacak.

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