Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies maçı gerçekleşecek. Peki, Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

DALLAS MAVERİCKS - MEMPHİS GRİZZLİES MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies maçı Dallas'da American Airlines Center'da oynanacak. Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies maçı, Bilyoner TV, S Sport Plus ve S Sport , kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, S Sport , Turkcell TV+ 77,D-Smart 78, Tivibu 73, Web , Vodafone TV 11,Kablo TV 240üzerinden izlenebilmektedir.

DALLAS MAVERİCKS - MEMPHİS GRİZZLİES MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 23 Şubat Salı günü oynanacak Dallas Mavericks - Memphis Grizzlies maçı, Türkiye saatiyle 04.30'da başlayacak.