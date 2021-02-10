Dallas Mavericks - Atlanta Hawks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak?

NBA maçında bugün Dallas Mavericks - Atlanta Hawks maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Dallas Mavericks - Atlanta Hawks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bugün NBA maçında, Dallas Mavericks - Atlanta Hawks maçı gerçekleşecek. Dallas Mavericks - Atlanta Hawks maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

DALLAS MAVERİCKS - ATLANTA HAWKS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Dallas Mavericks - Atlanta Hawks maçı, Dallas'da American Airlines Center'da oynanacak. Dallas Mavericks - Atlanta Hawks maçı Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

DALLAS MAVERİCKS - ATLANTA HAWKS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 11 Şubat Perşembe günü oynanacak olan Dallas Mavericks - Atlanta Hawks maçı, Türkiye saatiyle 03:30'da başlayacak.