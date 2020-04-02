Dalga boyu 10 metreyi buldu sahil alanı sular altında kaldı
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Marmara Denizi, Tekirdağ, Dalgalar, Marmara

Dalga boyu 10 metreyi buldu sahil alanı sular altında kaldı

Dalga boyu 10 metreyi buldu sahil alanı sular altında kaldı Marmara Denizi'nde poyraz nedeniyle Tekirdağ sahilinde yaklaşık 10 metrelik dalgalar oluştu.

02.04.2020 15:47 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:51
Dalga boyu 10 metreyi buldu sahil alanı sular altında kaldı

Dalga boyu 10 metreyi buldu sahil alanı sular altında kaldı

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nde poyraz nedeniyle Tekirdağ sahilinde yaklaşık 10 metrelik dalgalar oluştu. Fırtına nedeniyle Marmara'da deniz ulaşımı olumsuz etkilenirken, dalgalar ve fırtınadan dolayı sahil alan sular altında kaldı.

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkili olan poyraz, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi.

Dalgaların boyu 10 metreye erişti

Fırtına nedeniyle sahilde yaklaşık 10 metrelik dalgalar oluştu. Dev dalgaların kıyıları dövmesi nedeniyle sahil çevresi sular altında kaldı. Çay bahçeleri alanında bulunan sandalyeler de çekilirken, çevrede bulunan şemsiye direkleri de rüzgara daha fazla dayanamayarak yıkıldı.

Dev dalgalar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca kent genelinde hafif sağanak yağış etkili oluyor.

Dalga boyu 10 metreyi buldu sahil alanı sular altında kaldı

Kaynak: İHA

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Dalga boyu 10 metreyi buldu sahil alanı sular altında kaldı
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