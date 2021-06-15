Daldan dala atlayan yavru ayıyı böyle görüntülediler
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Daldan dala atlayan yavru ayıyı böyle görüntülediler

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Duman - Haberler | Güncel

Daldan dala atlayan yavru ayıyı böyle görüntülediler Artvin'in yüksek kesimleri bu yıl kurak geçince, aç kalan ayılar yerleşim yerlerinin yakınlarına inmeye devam ediyor.

Daldan dala atlayan yavru ayıyı böyle görüntülediler

ARTVİN - Artvin'in yüksek kesimleri bu yıl kurak geçince, aç kalan ayılar yerleşim yerlerinin yakınlarına inmeye devam ediyor. Şavşat ilçesinde yavru bir ayı ağaçta görüntülenirken, çevredekileri fark eden yavru ayının ağaçtan inmesi etrafta bulunanlar tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Artvin'in Şavşat ilçesi Elmalı köyünde bulunan ormanlık alanda gezintiye çıkan Birkan Çamlıbel, ağacın üzerinde yavru bir boz ayıyı fark etti. Cep telefonuna sarılan Çamlıbel, ayıyı görüntülemeye başladı. Kendisini fark eden ayı hızlıca homurdanarak ağaçtan inip başka bir ağaca çıkarak gözden kayboldu.

Daldan dala atlayan yavru ayıyı böyle görüntülediler
Daldan dala atlayan yavru ayıyı böyle görüntülediler
Daldan dala atlayan yavru ayıyı böyle görüntülediler
Daldan dala atlayan yavru ayıyı böyle görüntülediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Duman

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