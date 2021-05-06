Dalaman'da 'Sporla hayat değişiyor' projesi için imzalar atıldı
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Dalaman'da 'Sporla hayat değişiyor' projesi için imzalar atıldı

Dalaman'da 'Sporla hayat değişiyor' projesi için imzalar atıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dalaman Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı arasında öğrencileri spora yönlendirmek amacıyla "Sporla hayat değişiyor" adlı projenin protokolü imzalandı.

Dalaman Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı arasında öğrencileri spora yönlendirmek amacıyla "Sporla hayat değişiyor" adlı projenin protokolü imzalandı.

Projenin imza töreni Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi. İmza törenine Kaymakam Ali Güldoğan, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen ve İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Hakan Semerci katıldı.

İlçedeki okulların spor malzeme ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen proje ile okullara malzeme desteği sağlanacak.

Proje hakkında açıklamada bulunan Kaymakam Güldoğan "4 yıldan bu yana ilçemizdeki spor branşlarını daha verimli hale getirmek amacıyla Belediyemiz ile birlikte çalışıyoruz. Her yıl farklı bir spor branşını öne çıkarmak için uğraşıyoruz. Rafting, tenis gibi. Bu yıl özellikle kürek ve kano branşları için son derece uygun bir alana sahip Kocagöl'de, bu branşlarla alakalı çalışmalarımız olacak. Geleceğin başarılı sporcuları inşallah buralardan yetişecek. Projenin hayırlı olmasını temenni ederek, projeye verdiği destekler için Belediye Başkanımız Muhammet Karakuş'a teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Dalaman'da 'Sporla hayat değişiyor' projesi için imzalar atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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