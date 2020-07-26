Dalaman'da çıkan yangın iki evde hasara neden oldu Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. Taşbaşı Mahallesi Merkez Sokak'ta Turan Yıldız'a evin ahşap çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, Yıldız'ın babasının evine de sıçradı. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evlerde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Kaynak: AA