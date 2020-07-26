Dalaman'da çıkan yangın iki evde hasara neden oldu
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.
26.07.2020 14:00 | Son Güncelleme: 26.07.2020 14:04
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.
Taşbaşı Mahallesi Merkez Sokak'ta Turan Yıldız'a evin ahşap çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, Yıldız'ın babasının evine de sıçradı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında iki ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın sırasında evlerde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA