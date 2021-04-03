Dalaman'da 17 Mahallenin İçme Suyu Hattı Yenilendi
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Dalaman'da 17 Mahallenin İçme Suyu Hattı Yenilendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dalaman'da 17 Mahallenin İçme Suyu Hattı Yenilendi

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, Dalaman ilçesinde Gürleyik, Bozbel, Taşbaşı, Elcik mahalleleri başta olmak üzere son 1 yıl içerisinde 17 mahallenin içme suyu hattı yenilendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, Dalaman ilçesinde Gürleyik, Bozbel, Taşbaşı, Elcik mahalleleri başta olmak üzere son 1 yıl içerisinde 17 mahallenin içme suyu hattı yenilendi. 43 bin 36 nüfusa sahip 25 mahallesi bulunan Dalaman'ın 17 mahallesinde su sıkıntısı yaşanıyordu. Büyükşehir ekipleri su sıkıntılarını ortadan kaldırmak için başlattığı çalışmalar kapsamında 17 mahallede toplam 12 bin 234 metre içme suyu hattını yeniledi. Gürleyik, Bozbel, Taşbaşı, Elcik mahallelerinde tamamlanan içme suyu hatları aynı zamanda (Sarılan, Kapaklı, Bozbel Gökseki, Elmacık, Armutluk, Taşbaşı Camiyanı, ,İnişdibi, Elcik Gökseki, Akbel, Sülüklü, Şahinler, Bahtiyar) mevkilerine fayda sağlayacak.

Dalaman Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kemal Yaman, "Dalaman ilçemizde su ile ilgili yapılan çalışmalar bizler için çok önemli ve çok değerli. Mahallelerimizde Büyükşehir Belediyemizle ortak çalışmalar yürütüyoruz. Su konusunda ilçemizde 17 mahallenin su sorununun çözüme kavuşması, bu konuda biz muhtarların talepleri doğrultusunda yapılan çalışmalar, bizlere ve vatandaşlarımıza verilen değerin göstergesidir. Su, yol ve ulaşım çalışmalarından dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine muhtarlarım ve vatandaşlarımız adına teşekkür ederiz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada " 13 ilçemizde aciliyet durumuna göre mahallelerimizde içme suyu hatlarını yenilemeye devam ediyoruz. Dalaman'ımızın 25 mahallesinden 17'sinde içme suyu hatlarını yeniledik. Su sıkıntısı yaşayan mahallelerimizin su sorununu çözüme kavuşturduk" denildi. - MUĞLA

Dalaman'da 17 Mahallenin İçme Suyu Hattı Yenilendi
Dalaman'da 17 Mahallenin İçme Suyu Hattı Yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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