Daily Telegraph: İngiltere'de kamu sektöründe çalışanların maaşları iki yıl dondurulabilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Daily Telegraph: İngiltere'de kamu sektöründe çalışanların maaşları iki yıl dondurulabilir

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, koronavirüsün İngiltere'ye bu yıl yaklaşık 300 milyar sterline mal olacağını yazdı.

Daily Telegraph: İngiltere'de kamu sektöründe çalışanların maaşları iki yıl dondurulabilir
13.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 13.05.2020 12:32

İngiliz Daily Telegraph gazetesi, koronavirüsün İngiltere'ye bu yıl yaklaşık 300 milyar sterline mal olacağını yazdı. Gazeteye göre ülkede bu nedenle gelir vergisi artırılabilir ve kamu sektöründe çalışanların maaşları iki yıl dondurulabilir.

Daily Telegraph'ın bugün manşetinden duyurduğu haber, İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak için 5 Mayıs'ta Hazine tarafından hazırlanan bir belgeye dayanıyor.

Gazeteye sızdırılan belgede İngiltere'de önümüzdeki haftalarda "ekonomi yönetiminin itibarını ve yatırımcıların güvenini artırmak" için alınabilecek önlemler sıralanıyor.


haberler.com/haber/2020/05/13/daily-telegraph-ingiltere-de-kamu-sektorunde-2-13217407_o.jpg"/>


Bu önlemler arasında vergi harcamalarının artırılmasının yanı sıra kamu harcamalarının azaltılması da var.

Belgede, İngiltere'nin bu mali yılda en iyi ihtimalle 337 milyar sterlin bütçe açığı vereceği belirtiliyor.

En kötü senaryoda ise bütçe açığı 516 milyar sterlini bulabilecek.

'Ekonomi 2. Dünya Savaşı'ndan beri hiç bu kadar kötü olmadı'

İngiltere ekonomisinin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç bu kadar kötü durumda olmadığı da belgede vurgulanan noktalar arasında.

Belgede ayrıca İngiltere ekonomisinin hızla toparlanmaması halinde ülkenin IMF'den yardım istediği 1976'dakine benzer bir borç kriziyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazar günü kademeli olarak ülkede sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesine ve ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına yönelik stratejisini kamuoyunu açıklamıştı.

Ancak strateji muhalefet partileri ve sendikalar tarafından yetersiz bulunmuştu.

Daily Telegraph: İngiltere'de kamu sektöründe çalışanların maaşları iki yıl dondurulabilir
BBC

Dünya Manşet

Haberler

FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı Haber
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Doktorluğa dönen güzellik kraliçesini hastanede yıkan manzara Haber
Doktorluğa dönen güzellik kraliçesini hastanede yıkan manzara
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi Haber
Koronaya yakalanan Peskov'un eşi kafa karıştırdı: Eşim virüsü Kremlin'den getirdi
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı Haber
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti Haber
İran'da otomobilleriyle safa giren vatandaşlar, sabaha kadar dua etti
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti Haber
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
Koronavirüs çıktığı yerde tekrar mı doğuyor? Vuhan'da herkese test yapılması gündemde
Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu
Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu
ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı
ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı
Acı içerisinde uyanan 6 yaşındaki kızın gözünden böcek çıktı
Acı içerisinde uyanan 6 yaşındaki kızın gözünden böcek çıktı
Eski model, sapık milyarderin malikanesindeki kirli olayları ifşa etti
Eski model, sapık milyarderin malikanesindeki kirli olayları ifşa etti
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Rusya'da solunum cihazından çıkan yangında, 5 koronavirüs hastası öldü
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı
Dünya genelinde yapılan 17 araştırmaya göre korona hastalarının yarısı virüsü asemptomik insanlardan kaptı
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu
Avustralyalı Bakan öksürük krizine girdi, salondakiler tedirgin oldu
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 798 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı
Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 12 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1931 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Trump, Amerikan medyasını halk düşmanı ilan etti
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
ABD'de hastalarından koronavirüs kapan Türk doktor Halil Sina Zaim, hayatını kaybetti
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
ABD'de 21 mahkum, erken tahliye olabilmek için maske koklayıp kendilerine koronavirüs bulaştırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Murat Kurum Yusuf Aslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Neva Hadise Cem Yılmaz Serdar Ortaç
Spor Arda Turan Tamer Tuna Metin Oktay Caner Erkin Utku Yuvakuran
Daha Fazla Ateş Çocuk Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Daily Telegraph: İngiltere'de kamu sektöründe çalışanların maaşları iki yıl dondurulabilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 13:05:35. #1.14#
title