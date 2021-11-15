Daha verimli güvenlik sistemleri için 6 hizmet önerisi

Güvenlik sistemlerinin en iyi performansla ve daha uzun ömürlü çalışması için satış sonrasında alınan hizmetlerin kritik önem taşıdığını söyleyen Sensormatic CTO'su Okan Koşar, ihtiyaca özel hizmetin müşteri için yaratılacak en iyi değerlerden biri olduğunu belirtti. Koşar, daha verimli ve sürdürülebilir güvenlik sistemleri için satış sonrası sunulması gereken 6 hizmeti de açıkladı.

Dijital dönüşümle teknoloji kullanımının hızlandığına dikkat çeken güvenlik teknolojileri ve iş zekası çözümleri sunan Sensormatic CTO'su Okan Koşar, ancak şirketlerin en doğru ürün ve çözüme karar verirken satış sonrası hizmetleri de göz önünde bulundurmaları gerektiğini vurguladı. Koşar, satış sonrası hizmetlerin alınan ürün ve çözümün en iyi performansı ortaya koymasını sağlarken, daha uzun süreli ve verimli çalışmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Özellikle söz konusu teknoloji ve güvenlik olduğunda kapsamlı bir satış sonrası hizmetin kritik önem taşıdığını söyleyen Koşar, "Her müşterinin ihtiyacı, bulunduğu sektöre ve kullanılan çözüme göre değişebilir. Ancak tecrübeli uzman ekiplerle müşterilerinin ihtiyacını bilerek onlara özel satış sonrası hizmet paketleri sunmak bir şirketin müşterisine sunabileceği en önemli değerlerden biridir" dedi.

KARAR VERİRKEN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKENLER

Hastane, havalimanı, üretim tesisi gibi kritik noktalarda ve her ölçekten iş yerinde birçok teknolojik ürün ve çözüm 7 gün 24 saat güvenliği sağlarken bu ürün ve çözümlerin kesintisiz çalışması için düzenli bakım hizmeti yapılması gerektiğini belirten Koşar, "Bu nedenle güvenlikle ilgili satın alma sürecinde satış sonrası hizmet ve bakımı göz önünde bulundurarak karar vermek lazım. Satış sonrasında markaların sunduğu değer çok iyi incelenmeli. Servis, bakım, eğitim, yedek ürün bulundurma, parça değiştirme ve sistem operatörü olmak üzere 6 kritik hizmet bu noktada mutlaka bir güvenlik ürün ve çözümünde satış sonrası hizmetler kapsamında yer almalı. Sürdürülebilir bir güvenlik kurgusu ancak güçlü ve kapsamlı bakım ve hizmetlerle tamamlandığında sağlanabilir" diye konuşuyor.

HİZMETLERLE YARATILAN DEĞER

Okan Koşar, bu hizmetlerle nasıl bir değer yaratılacağını da şöyle anlatıyor:

"Hem servis hem bakım hizmetleriyle sistemde veya cihazda oluşan arızaların giderilmesi, sistemin çalışma koşulları gözden geçirilip performansının artırılması iş sürekliliği açısından çok önemli. Düzenli bakım sayesinde uzun yıllar hatta 20 yılı aşkın süredir çalışan sistemlerimiz var. Uzaktan destek alternatifi de çok önemli. Bir arıza için hemen servis açmak yerine önce uzaktan destek alternatifinin değerlendirilmesi hem hızlı çözüm hem fiyat avantajı sağlayabiliyor. Yedek ürün bulundurmak bir sorun çıktığında acil olarak sistemi hemen ayağa kaldırmak için en iyi çözümdür. Örneğin Sensormatic olarak biz yalnızca merkez depomuzda değil servis araçlarımızda da yedek malzeme depolarına sahibiz. Servis hizmetimiz kapsamında hizmet verdiğimiz şirketlerin de verilerini tutuyor, müşterilere servis karnesi sunuyoruz. Bu karneler sayesinde en çok sorun yaşanan alanları saptıyor, bu durumda o müşteriye özel önlemleri alabiliyoruz. Bakım anlaşmasını da buna göre planlıyoruz. Gerektiği durumda personele eğitim vererek şirketin ek servis maliyetleriyle karşılaşmasının önüne geçiyoruz."