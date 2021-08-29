Dağlık alanda kaybolan genç kız bulundu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dağlık alanda hayvan otlatırken kaybolan genç kız, JAK ve AFAD ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dağlık alanda hayvan otlatırken kaybolan genç kız, JAK ve AFAD ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre İlçeye bağlı Derebağ Mahallesi'nde bulunan dağlık alanda hayvan otlatmaya giden 17 yaşındaki B.N.O.'dan bir süre sonra yakınları haber alamadı. Durumun bildirilmesi üzerine Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İz Takip Köpek Unsuru ve AFAD ekipleri bölgede çalışma yaptı. Yapılan arama çalışmaları sonrasında B.N.O., Kaşka mevkiinde sağ olarak bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

B.N.O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı