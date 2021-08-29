Dağlık alanda kaybolan genç kız bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dağlık alanda kaybolan genç kız bulundu

Dağlık alanda kaybolan genç kız bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dağlık alanda hayvan otlatırken kaybolan genç kız, JAK ve AFAD ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dağlık alanda hayvan otlatırken kaybolan genç kız, JAK ve AFAD ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre İlçeye bağlı Derebağ Mahallesi'nde bulunan dağlık alanda hayvan otlatmaya giden 17 yaşındaki B.N.O.'dan bir süre sonra yakınları haber alamadı. Durumun bildirilmesi üzerine Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İz Takip Köpek Unsuru ve AFAD ekipleri bölgede çalışma yaptı. Yapılan arama çalışmaları sonrasında B.N.O., Kaşka mevkiinde sağ olarak bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

B.N.O.'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kayıp olan çocuğun cansız bedeni foseptikte bulundu
Kayıp olan çocuğun cansız bedeni foseptikte bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Düm Tek Tek Deniz Akkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Dağlık alanda kaybolan genç kız bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 14:16:35. #1.16#

title