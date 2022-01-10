Dağlık alanda av tüfeğiyle vurulmuş bulundu (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Haberler | Güncel
İKİ TUTUKLAMAIsparta'da Yakaören Köyü'nde Ramazan Kurt'un dağlık alanda ölü bulunmasının ardından araştırma yapan jandarma, cinayet şüphelisi Hayri Akyürekli ile amcası Hasan Akyürekli'yi gözaltına aldı.
İKİ TUTUKLAMA
Isparta'da Yakaören Köyü'nde Ramazan Kurt'un dağlık alanda ölü bulunmasının ardından araştırma yapan jandarma, cinayet şüphelisi Hayri Akyürekli ile amcası Hasan Akyürekli'yi gözaltına aldı. 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Son Dakika Haberleri
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