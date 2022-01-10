Dağlık alanda av tüfeğiyle vurulmuş bulundu (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dağlık alanda av tüfeğiyle vurulmuş bulundu (2)

Dağlık alanda av tüfeğiyle vurulmuş bulundu (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Haberler | Güncel

İKİ TUTUKLAMAIsparta'da Yakaören Köyü'nde Ramazan Kurt'un dağlık alanda ölü bulunmasının ardından araştırma yapan jandarma, cinayet şüphelisi Hayri Akyürekli ile amcası Hasan Akyürekli'yi gözaltına aldı.

İKİ TUTUKLAMA

Isparta'da Yakaören Köyü'nde Ramazan Kurt'un dağlık alanda ölü bulunmasının ardından araştırma yapan jandarma, cinayet şüphelisi Hayri Akyürekli ile amcası Hasan Akyürekli'yi gözaltına aldı. 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title