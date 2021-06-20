Dağlı Kozan'da esnaf ve gençleri dinledi

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, aşılamayla birlikte ekonomik süreçte düzelmenin hızlanacağını söyledi.

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, aşılamayla birlikte ekonomik süreçte düzelmenin hızlanacağını söyledi.

Dağlı, AK Parti İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kozan ilçesinde esnaf vatandaş ve gençlerle bir araya geldi. Saimbeyli Caddesindeki esnafı ziyaret eden Dağlı, sokakta top oynayan gençlere katılıp sorun ve taleplerini dinledi.

Esnaf ziyaretlerinin ardından Düzağaç Mahallesi sakinleri ile bir araya gelen Dağlı, "Esnafımız salgın dönemini atlattığımız bu süreçte işlerin yeni yeni açıldığını söyledi ve taleplerini iletti. Aşılamayla ekonomik süreçte düzelme hızlanacak. Köy gezilerimiz oldu. Gençlik Kollarımızın organize ettiği etkinliğe katıldık. Önümüzde yargı paketi var. Milletimizin lehine olan tüm yasalar için Mecliste milletvekili arkadaşlarımız ile birlikte çalışmaları yürüteceğiz. Sahada vatandaşlarımız ile birlikte verimli bir çalışma oldu" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı