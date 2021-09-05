Dağlarda gezen karacalar kameraya böyle yansıdı
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Dağlarda gezen karacalar kameraya böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Faruk Türkan - Haberler | Yerel

Dağlarda gezen karacalar kameraya böyle yansıdı Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kırsal alanda gezen iki karaca cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dağlarda gezen karacalar kameraya böyle yansıdı

IĞDIR - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kırsal alanda gezen iki karaca cep telefonu kamerasına yansıdı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçe kırsalında doğacı olarak dolaşan gezgin Caner Kaya kırsalda dolaştığı esnada karşısına iki karaca çıktı. Bölgede çok az rastlanan ve uzun zamandır görülmeyen karacalar gezginin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüde iki karaca karınlarını doyurduktan sonra dağ yamaçlarından kaçarak gözden kayboluyor.

Dağlarda gezen karacalar kameraya böyle yansıdı
Dağlarda gezen karacalar kameraya böyle yansıdı
Dağlarda gezen karacalar kameraya böyle yansıdı
Dağlarda gezen karacalar kameraya böyle yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Türkan

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