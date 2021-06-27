Dağılcak Tabiat Parkı doğa tutkunlarının akınına uğradı
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Dağılcak Tabiat Parkı doğa tutkunlarının akınına uğradı

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Güncel

Dağılcak Tabiat Parkı doğa tutkunlarının akınına uğradı Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Dağılcak Tabiat Parkı doğa tutkunlarının hafta sonu akınına uğradı.

Dağılcak Tabiat Parkı doğa tutkunlarının akınına uğradı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Dağılcak Tabiat Parkı doğa tutkunlarının hafta sonu akınına uğradı.

Dağılcak Tabiat Parkı Adana'da artan sıcaktan ve sınav stresinden kaçan doğa tutkunlarının mekanı oldu. Asırlık çınar ağaçları ve doğal kaynak sularının bir arada görsel şölene dönüştüğü Dağılcak Tabiat Parkı hafta sonu yoğun ilgi gördü. Sıcak ve nemli havanın etkili olduğu Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar Dağılcak Tabiat Parkında dinlenme imkanı buldu. Vatandaşların yayla güzergahında olan tabiat parkı gençler ve çocuklarında açık havada gözdesi oldu. Dağılcak'a gelen Ahmet Selim Korkut ailesi ile birlikte doğayla baş başa dinlenmeyi tercih ettiklerini ifade ederek "Burası çok güzel. Dinlenme imkanı bulduk" dedi.

Dağılcak Tabiat Parkı doğa tutkunlarının akınına uğradı
Dağılcak Tabiat Parkı doğa tutkunlarının akınına uğradı
Dağılcak Tabiat Parkı doğa tutkunlarının akınına uğradı
Dağılcak Tabiat Parkı doğa tutkunlarının akınına uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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